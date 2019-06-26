Назначения Зеленского: президент сменил своего представителя в Крыму и провел ротацию власти в Сумах, фото — АП

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Президент Украины Владимир Зеленский сменил своего представителя в Крыму и провел ротацию власти в Сумах.

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Об этом говорится в соответствующих указах главы государства от 25 июня, которые сегодня опубликовало интернет-представительство президента Украины.

Зеленский назначил Антона Кориневича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым.

Кориневич — заместитель директора по научно-педагогической работе Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, кандидат юридических наук, доцент.

Другими указами президент освободил от должности председателя Сумской ОГА Вадима Акперова и назначил и.о. главы Ирину Купрейчик.

Сегодня о восьми кандидатах на должности председателей областных государственных администраций сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко. В обнародованном списке предлагается назначить Павла Кириленко на должность председателя Донецкой областной государственной администрации, а Виталия Комарницкого — председателем Луганской ОГА. В команде Зеленского хотят видеть Игоря Бондаренко председателем Закарпатской облгосадминистрации, а кандидатуру Михаила Бно-Айрияна предлагают на пост главы Киевской ОГА.

Председателем Львовской ОГА Офис президента предлагает назначить Маркияна Мальского, а Андрея Андрейчикова предлагают сделать главой председателя Одесской ОГА. Юрия Гусева предлагают на должность председателя Херсонской облгосадминистрации, а Игоря Шевченко — на должность председателя Черкасской ОГА.