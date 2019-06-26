Призначення Зеленського: президент змінив свого представника у Криму і провів ротацію влади в Сумах, фото — АП

https://racurs.ua/ua/n123635-zelenskyy-zminyv-svogo-predstavnyka-u-krymu-i-proviv-rotaciu-vlady-v-sumah.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський змінив свого представника у Криму і провів ротацію влади в Сумах.

Loading...

Про це йдеться у відповідних указах глави держави від 25 червня, які сьогодні опублікувало інтернет-представництво президента України.

Зеленський призначив Антона Кориневича постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим.

Кориневич — заступник директора з науково-педагогічної роботи Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент.

Іншими указами президент звільнив з посади голови Сумської ОДА Вадима Акпєрова і призначив в.о. голови Ірину Купрейчик.

Сьогодні про вісьмох кандидатів на посади голів обласних державних адміністрацій повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. В оприлюдненому списку пропонується призначити Павла Кириленка на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації, а Віталія Комарницького — головою Луганської ОГА. У команді Зеленського хочуть бачити Ігоря Бондаренка головою Закарпатської облдержадміністрації, а кандидатуру Михайла Бно-Айріяна пропонують на посаду очільника Київської ОДА.

Головою Львівської ОДА Офіс президента пропонує призначити Маркіяна Мальського, а Андрія Андрейчикова пропонують зробити очільником голови Одеської ОДА. Юрія Гусєва пропонують на посаду голови Херсонської облдержадміністрації, а Ігоря Шевченка — на посаду голови Черкаської ОДА.