Ділки заробили 50 млн грн на незаконному продажі сигарет. Фото: LIGA.net

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Служби безпеки України, прокуратура Києва та податкової міліція ліквідували схему ухилення від сплати податків у столиці.

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Правоохоронці та фіскали вилучили в організаторів схеми 50 млн грн необлікованої готівки та велику партію цигарок. Встановлено, що група жителів Києва контролювала діяльність окремих підприємств із ознаками фіктивності. Про це 26 червня повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Ділки використовували реквізити підприємств для виготовлення фінансово-господарських документів з придбання великих партій тютюнових виробів в одного із Харківських підприємств. Зловмисники продавали цигарки за готівку й ухилялися від сплати податків.

Фіскали провели обшуки за місцем діяльності підприємства та вилучили готівкові кошти на суму майже 50 млн грн. При цьому сама фірма задекларувала валовий дохід лише на 937,6 тис. грн. у 2018 році та 228 тис. грн. за перший квартал 2019 року. Крім того, в ході обшуків вилучили тютюнових виробів орієнтовно на суму 13 млн. грн. Представники підприємства не надали документів щодо походження виявлених грошей та цигарок.

Наразі триває слідство в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у квітні працівники прикордонної служби запобігли переміщенню 2,3 тис. пачок цигарок за кордон України. На Закарпатті вони зі стріляниною затримували контрабандистів.