З 1 липня відбудеться перерахунок пенсій для людей, які отримували невеликі зарплати

https://racurs.ua/ua/n123633-mehanizm-pidvyschennya-pensiy-dlya-ludey-z-nevelykymy-zarplatamy-zatverdyv-kabinet-ministriv.html

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Кабінет міністрів на своєму сьогоднішньому засіданні затвердив механізм підвищення пенсій для людей, котрі мають великий стаж роботи, однак при цьому отримували невеликі зарплати.

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Йдеться про жінок, які мають стаж понад 30 років, і чоловіків зі стажем понад 35 років. Про це повідомляє прес-служба уряду.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, ухвалене рішення дозволить 2,5 млн українців отримати підвищення пенсій до рівня не менше 2 тис. грн вже з 1 липня.

Гройсман зауважив, що це буде вже п’ятий перерахунок пенсій, перший був у жовтні 2017 року.

Прем'єр запевняє, що тепер перерахунок пенсій відбуватиметься повністю автоматично. Наступний перерахунок очікується в березні 2020 року.

Перерахунок більше не залежатиме від політичних каденцій, — наголосив прем'єр у повідомленні на свої сторінці у Твіттері.

Нагадаємо, в уряді сьогодні назвали економічно обґрунтовану ціну на тепло. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, вона становить 1,4 тис. грн за Гкал.