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Ракурс
Володимир Гройсман, фото: «Вікіпедія»

Гройсман назвав економічно обґрунтовану ціну на тепло

26 чер 2019, 12:49
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У Кабінеті міністрів визначили економічно обґрунтовану ціну на тепло.

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Вона становить 1,4 тис. грн за Гкал. Про це на свої сторінці в соціальній мережі Твіттер повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Через маніпуляції, безгосподарність місцевих постачальників ціна різниться від 1,4 до понад 2 тис. грн, — зазначає Гройсман.

Як зазначив у своєму Твіттері міністр Юстиції Павло Петренко, очолюване ним відомство розпочало аналізувати причини «перекосів» у цінах на комунальні послуги.

Ми виявили, що економічно обґрунтована ціна на тарифи складає 1,4 тис. грн. Якщо ціна завищена — це маніпуляція місцевих постачальників, — наголошує Петренко.

Так, зазначає міністр, було встановлено, що зареєстрована в Кіпрі компанія постачає тепло в Чернігів за ціною приблизно на 400 грн вище ринкової.

За його словами, Мін’юст пропонує оприлюднити дані щодо всіх енергопостачальників в Україні та інформацію про їхніх власників.

Українці мають знати, хто конкретно наживається на їхніх переплатах, — наголошує Петренко.

Під час сьогоднішнього засідання уряду Гройсман повідомив, що Кабмін ініціює запровадження програми «Чесна платіжка», яка передбачає впровадження механізмів установлення справедливих цін на тепло і гарячу воду.

Також Гройсман доручив Мінрегіону та Державній аудиторській службі провести аудит кожного теплокомуненерго щодо об'єктивності існуючої вартості тепла і води.

Нагадаємо, минулого тижня Гройсман пообіцяв, що ціни для газ для населення в липні продовжать знижуватися.

Джерело: Ракурс


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