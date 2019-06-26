Владимир Гройсман, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n123630-groysman-nazval-ekonomicheski-obosnovannuu-cenu-na-teplo.html

Ракурс

В Кабинете министров определили экономически обоснованную цену на тепло.

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Она составляет 1,4 тыс. грн за Гкал. Об этом на своей странице в социальной сети Твиттер сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Из-за манипуляции, бесхозяйственности местных поставщиков цена отличается от 1,4 до более 2 тыс. грн, — отмечает Гройсман.

Как отметил в своем Твиттере министр юстиции Павел Петренко, возглавляемое им ведомство начало анализировать причины «перекосов» в ценах на коммунальные услуги.

Мы обнаружили, что экономически обоснованная цена на тарифы составляет 1,4 тыс. грн. Если цена завышена — это манипуляция местных поставщиков, — отмечает Петренко.

Так, отмечает министр, было установлено, что зарегистрированная на Кипре компания поставляет тепло в Чернигов по цене примерно на 400 грн выше рыночной.

По его словам, Минюст предлагает обнародовать данные о всех энергопоставщиках в Украине и информацию об их владельцах.

Украинцы должны знать, кто конкретно наживается на их переплатах, — отмечает Петренко.

Во время сегодняшнего заседания правительства Гройсман сообщил, что Кабмин инициирует введение программы «Честная платежка», которая предусматривает внедрение механизмов установления справедливых цен на тепло и горячую воду.

Также Гройсман поручил Минрегиону и Государственной аудиторской службе провести аудит каждого теплокоммунэнерго относительно объективности существующей стоимости тепла и воды.

Напомним, на прошлой неделе Гройсман пообещал, что цены газ для населения в июле продолжат снижаться.