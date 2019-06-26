Освобождение моряков: адвокат рассказал о реакции на невыполнение Россией решения трибунала ООН, фото — DW

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С 26 июня запускаются другие механизмы освобождения украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.

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Адвокат украинцев Николай Полозов рассказал о возможной реакции мира на невыполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Он напомнил, что 25 июня истек срок предоставления отчета властью Российской Федерации на это решение.

Месяц назад, 25 мая, суд принял решение, которым обязал Россию немедленно освободить 24 военных украинских моряков, а также вернуть Украине захваченные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны-Капу». Суд обязал РФ в течение месяца предоставить отчет о выполнении решения трибунала, но российские власти отказались это сделать. Все захваченные моряки находятся в СИЗО «Лефортово», с ними проводятся следственные действия.

По мнению Полозова, теперь речь идет о «жестком политическом взаимодействии союзников и партнеров Украины с властями Российской Федерации». Адвокат моряков уверен, что нарушение норм международного права (Женевской конвенции, Конвенции ООН по морскому праву), обращении с военнопленными, как с обвиняемыми в «бытовом» уголовном деле не будет способствовать нормализации отношений РФ с другиеми странами.

Команда защиты подтвердила, что продолжит оказывать морякам правовую помощь и ожидает, что в середине июля следствие вновь обратится в суд с ходатайством о продлении сроков содержания украинцев.

Важно понимать, что невыполнение российскими властями решения трибунала является нарушением норм международного права, а все дальнейшие следственно-судебные действия относительно моряков являются незаконными, — заявил Полозов.

Спикер президента РФ заявил в конце мая, что Россия не изменит свою позицию относительно украинских военнопленных моряков после решения трибунала ООН по морскому праву.