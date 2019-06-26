Звільнення моряків: адвокат розповів про реакцію на невиконання Росією рішення трибуналу ООН, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n123628-zapuskautsya-inshi-mehanizmy-zvilnennya-ukrayinskyh-moryakiv-advokat-pro-nevykonannya-rf.html

Ракурс

Від 26 червня запускаються інші механізми звільнення українських моряків, захоплених Росією у Керченській протоці.

Loading...

Адвокат українців Микола Полозов розповів про ймовірну реакцію світу на невиконання Росією рішення Міжнародному трибуналу ООН з морського права. Він нагадав, що 25 червня закінчився термін надання звіту владою Російської Федерації на це рішення.

Місяць тому, 25 травня, трибунал ухвалив рішення, яким зобов’язав Росію негайно звільнити 24 військових українських моряків, а також повернути Україні захоплені судна «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни-капу». Суд зобов’язував РФ впродовж місяця надати звіт про виконання рішення, але російська влада відмовилася виконати рішення Міжнародного трибуналу.

Усі захоплені моряки знаходяться в СІЗО «Лефортово», щодо них проводяться слідчі дії.

На думку Полозова, відтепер йдеться про «жорстку політичну взаємодію союзників і партнерів України з владою Російської Федерації». Адвокат моряків упевнений, що порушення норм міжнародного права (ІІІ Женевської конвенції, Конвенції ООН з морського права), поводження з військовополоненими, як з обвинуваченими у «побутовій» кримінальній справі не сприятиме нормалізації відносин РФ зі світом.

Команда захисту підтвердила, що продовжить надавати морякам правову допомогу і очікує, що в середині липня слідство знову звернеться до суду з клопотанням про продовження строків тримання українців.

Важливо розуміти, що невиконання російською владою рішення трибуналу є порушенням норм міжнародного права, а всі подальші слідчо-судові дії щодо моряків є незаконними, — заявив Полозов.

Спікер президента РФ заявив, що Росія не змінить свою позицію щодо українських військовополонених моряків після рішення трибуналу ООН з морського права.