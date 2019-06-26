Станція на Видубичах. Фото: Євген Кравцов у Facebook

https://racurs.ua/ua/n123627-v-ukrzaliznyci-povidomyly-yak-prosuvaietsya-budivnyctvo-platformy-na-vydubychah-foto.html

Ракурс

Будівництво платформи на Видубичах для зупинки Kyiv Boryspil Express продовжується.

Loading...

Наразі завершуються роботи з монтажу фундаменту пасажирської платформи. Далі робітники візьмуться за стінові блоки. Про це 26 червня повідомив керівник «Української залізниці» Євген Кравцов на власній сторінці у Facebook.

Це дуже складна ділянка: тут велика кількість інженерних мереж зв’язку й енергетики, тому більшу частину робіт доводиться виконувати вручну, без залучення будівельної техніки, — зазначив він.

За словами Кравцова, платформа буде завдовжки 209 м, вона міститиме два виходи та входи. Один із них вестиме до метрополітену, а другий — це сходи до облаштованого майданчика.

Керівник «Укрзалізниці» наголосив, що для Києва створюється унікальний транспортний хаб, який об'єднає автобусні перевезення, залізницю, метро та авіатранспорт.

Наприклад, пасажир їде з Обухова. Він зможе доїхати автобусом до транспортного вузла Видубичі, там пересісти на експрес і менш ніж за 30 хв. бути в міжнародному аеропорту «Бориспіль», — заявив Кравцов.

Як відомо, наприкінці травня на станції метро «Видубичі» розпочалося будівництво платформи для зупинки Kyiv Boryspil Express. В «Укрзалізниці» планують закінчити ремонті роботи до кінця 2019 року.

Нагадаємо, експрес Київ — Бориспіль запустили восени минулого року. Для роботи використовують рейкобуси PESA 620M, які вміщують 100 пасажирів. В «Укрзалізниці» заявили, що планують запустити приватні потяги на маршруті експресу «Київ — Бориспіль», аби збільшити провізні потужності.