Станция на Выдубичах. Фото: Евгений Кравцов в Facebook

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Строительство платформы на Выдубичах для остановки Kyiv Boryspil Express продолжается.

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Сейчас завершаются работы по монтажу фундамента пассажирской платформы. Далее рабочие возьмутся за стеновые блоки. Об этом 26 июня сообщил руководитель «Украинской железной дороги» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Это очень сложный участок: здесь большое количество инженерных сетей связи и энергетики, поэтому большую часть работ приходится выполнять вручную, без привлечения строительной техники, — отметил он.

По словам Кравцова, платформа будет длиной в 209 м, она будет иметь два выхода и входа. Один из них будет вести в метрополитен, а второй — это лестница к обустроенной площадке.

Руководитель «Укрзализныци» отметил, что для Киева создается уникальный транспортный хаб, который объединит автобусные перевозки, железную дорогу, метро и авиатранспорт.

Например, пассажир едет из Обухова. Он сможет доехать на автобусе до транспортного узла Выдубичи, там пересесть на экспресс и менее чем за 30 мин. быть в международном аэропорту «Борисполь», — заявил Кравцов.

Как известно, в конце мая на станции метро «Выдубичи» началось строительство платформы для остановки Kyiv Boryspil Express. В «Укрзализныце» планируют закончить ремонтные работы до конца 2019 года.

Напомним, экспресс Киев — Борисполь запустили осенью прошлого года. Для работы используют рейкобуси PESA 620M, которые вмещают 100 пассажиров. В «Укрзализныце» заявили, что планируют запустить частные поезда на маршруте экспресса «Киев — Борисполь», чтобы увеличить провозные мощности.