Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Брейкданс планируют включить в программу Олимпиалы-2024, фото: Holydance

В программу парижской Олимпиады-2024 предварительно включены брейкданс, серфинг и скалолазание (ВИДЕО)

26 июн 2019, 12:09
999

Брейкданс, серфинг, скейтбординг и спортивное скалолазание были предварительно включены в спортивную программу Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в столице Франции Париже.

Loading...

Соответствующее решение было принято 25 июня на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает пресс-служба этой организации.

В МОК отмечают, что эти виды спорта были предложены, поскольку они способствуют тому, чтобы программа Олимпийских игр была более гендерно сбалансированной и более урбанистической, а также предоставляют возможность общаться с молодым поколением.

Предлагаемые виды спорта соответствуют этим принципам и улучшают общую динамическую концепцию парижских игор 2024 года, которая фокусируется на инклюзивности, вдохновлении новой аудитории и проведении социально ответственных игр, — отмечает президент МОК Томас Бах.

Окончательное решение о включении этих видов спорта в программу Олимпиады будет принято в декабре 2020 года.

Напомним, в марте 2020 был представлен факел Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в столице Японии Токио.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Запускаются другие механизмы освобождения украинских моряков — адвокат о невыполнении РФ решения трибунала

Запускаются другие механизмы освобождения украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе. Адвокат украинцев рассказал о возможной реакции мира на невыполнение Россией решения трибунала по морскому праву

Новости мира
12:30

Взрывы на военных складах в Казахстане: число погибших и раненых резко возросло (ВИДЕО)

Возросло число погибших и пострадавших в результате взрывов на военных складах в городе Арысь на юге Казахстана. Взрывы унесли жизни трех человек, а за медицинской помощью обратились 70 жителей

Новости мира
09:27
Новости партнеров
Загрузка...