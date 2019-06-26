Брейкданс планируют включить в программу Олимпиалы-2024, фото: Holydance

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Брейкданс, серфинг, скейтбординг и спортивное скалолазание были предварительно включены в спортивную программу Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в столице Франции Париже.

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Соответствующее решение было принято 25 июня на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает пресс-служба этой организации.

В МОК отмечают, что эти виды спорта были предложены, поскольку они способствуют тому, чтобы программа Олимпийских игр была более гендерно сбалансированной и более урбанистической, а также предоставляют возможность общаться с молодым поколением.

Предлагаемые виды спорта соответствуют этим принципам и улучшают общую динамическую концепцию парижских игор 2024 года, которая фокусируется на инклюзивности, вдохновлении новой аудитории и проведении социально ответственных игр, — отмечает президент МОК Томас Бах.

Окончательное решение о включении этих видов спорта в программу Олимпиады будет принято в декабре 2020 года.

Напомним, в марте 2020 был представлен факел Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в столице Японии Токио.