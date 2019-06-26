Брейкданс планують включити до програми Олімпіали-2024 року, фото: Holydance

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Брейкданс, серфінг, скейтбординг та спортивне скелелазіння були попередньо включені до спортивної програми Олімпійських ігор 2024 року, які відбудуться в столиці Франції Парижі.

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Відповідне рішення було ухвалене 25 червня на 134-й сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК), повідомляє прес-служба цієї організації.

У МОК зазначають, що ці види спорту були запропоновані, оскільки вони сприяють тому, щоб програма Олімпійських ігор була більш гендерно збалансованою та більш урбаністичною, а також надають можливість спілкуватися з молодим поколінням.

Пропоновані види спорту відповідають цим принципам і покращують загальну динамічну концепцію паризьких ігор 2024 року, яка фокусується на інклюзивності, натхненні нової аудиторії та проведенні соціально відповідальних ігор, — наголошує президент МОК Томас Бах.

Остаточне рішення щодо включення цих видів спорту до програми Олімпіади буде ухвалене в грудні 2020 року.

Нагадаємо, у березні 2020 року був представлений факел Олімпійських ігор 2020 року, котрі відбудуться в столиці Японії Токіо.