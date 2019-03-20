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Факел Олимпийских игр 2020 года представили в Японии

Факел Олимпийских игр 2020 года представили в Японии (ФОТО, ВИДЕО)

20 мар 2019, 10:48
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Факел летних Олимпийских игр 2020 года представили 20 марта в японской столице Токио.

Факел цвета «золотая сакура» весит около 1,2 кг и выполнен из алюминия, сообщил Твиттер Национального олимпийского комитета (НОК) Японии.

Если смотреть на олимпийский факел сверху, то он напоминает цветок сакуры — дерева, которое традиционно ассоциируется с Японией. С каждого лепестка будут выходить отдельные языки пламени, которые объединятся воедино.

Факел Олимпийских игр 2020 года представили в Японии, фото — Твиттер

Часть материала, из которого сделали факел, взята из переработанного алюминия, который использовался при строительстве временного жилья на северо-востоке страны, пострадавшем от разрушительных землетрясений и цунами в 2011 году. Создатели факела таким образом хотели почтить память всех, кто пострадал от стихийного бедствия 11 марта 2011 года, и поддержать процесс восстановления региона.

Ожидается, что олимпийский огонь зажгут 11 марта 2020 года — в очередную годовщину трагедии, а 26 марта в префектуре Фукусима начнется эстафета олимпийского огня.

Ровно год назад оргкомитет опубликовал в YouТube проморолик о предстоящих соревнованиях. В нем показана столица Японии с ее богатой культурой, а также местные жители, которые активно занимаются спортом.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Источник: Ракурс


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