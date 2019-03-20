Факел Олимпийских игр 2020 года представили в Японии (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n119635-fakel-olimpiyskih-igr-2020-goda-predstavili-v-yaponii-foto-video.htmlРакурс
Факел летних Олимпийских игр 2020 года представили 20 марта в японской столице Токио.
Факел цвета «золотая сакура» весит около 1,2 кг и выполнен из алюминия, сообщил Твиттер Национального олимпийского комитета (НОК) Японии.
Если смотреть на олимпийский факел сверху, то он напоминает цветок сакуры — дерева, которое традиционно ассоциируется с Японией. С каждого лепестка будут выходить отдельные языки пламени, которые объединятся воедино.
Часть материала, из которого сделали факел, взята из переработанного алюминия, который использовался при строительстве временного жилья на северо-востоке страны, пострадавшем от разрушительных землетрясений и цунами в 2011 году. Создатели факела таким образом хотели почтить память всех, кто пострадал от стихийного бедствия 11 марта 2011 года, и поддержать процесс восстановления региона.
Ожидается, что олимпийский огонь зажгут 11 марта 2020 года — в очередную годовщину трагедии, а 26 марта в префектуре Фукусима начнется эстафета олимпийского огня.
Ровно год назад оргкомитет опубликовал в YouТube проморолик о предстоящих соревнованиях. В нем показана столица Японии с ее богатой культурой, а также местные жители, которые активно занимаются спортом.
Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.
#Tokyo2020#オリンピック#聖火リレー トーチデザインを発表�
「桜」をモチーフにした、継ぎ目のないひとつなぎのトーチ。素材の一部には東日本大震災の復興仮設住宅の廃材が使用されています。2020年、桜の季節の訪れとともに、このトーチが全国を巡ります�♂️�♀️#TorchRelaypic.twitter.com/nhr6JLIXZL
— Tokyo 2020 (@Tokyo2020jp) 20 березня 2019 р.