У Зеленского предложили восемь кандидатов на должности глав ОГА. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n123624-vice-premer-rozenko-pokazal-kandidatov-kotoryh-zelenskiy-predlagaet-na-doljnosti-predsedateley.html

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Кандидатов на должности глав областных государственных администраций назвал вице-премьер-министр Павел Розенко.

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Восемь кандидатов предложили в Офисе президента. Их фамилии на собственной странице в Facebook опубликовал Розенко.

Сегодня на заседании правительства от Администрации президента будут внесены следующие кандидатуры на должности глав ОГА… Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности? Какие подводные камни их назначений? Риски? Бэкграунд этих кандидатов? Распространяем, делимся информацией, — говорится в сообщении.

В обнародованном списке предлагается назначить Павла Кириленко на должность председателя Донецкой областной государственной администрации, а Виталия Комарницкого — председателем Луганской ОГА. В команде Зеленского хотят видеть Игоря Бондаренко председателем Закарпатской облгосадминистрации, а кандидатуру Михаила Бно-Айрияна предлагают на должность главы Киевской ОГА.

Губернатором Львовской области Офис президента предлагает назначить Маркияна Мальского, а Андрея Андрейчикова предлагают сделать главой главы Одесской ОГА. Юрия Гусева предлагают на должность председателя Херсонской облгосадминистрации, а Игоря Шевченко — на должность председателя Черкасской ОГА.

Напомним, 24 июня президент Владимир Зеленский сменил руководителей областных государственных администраций в Ровенской, Житомирской и Черкасской областях.