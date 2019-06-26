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В Киеве задержали мужчину с удостоверением «ветерана боевых действий», фото: Юрій Луценко

В Киеве задержали «ветерана боевых действий» из ОРДЛО — Луценко (ФОТО)

26 июн 2019, 11:39
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В Киеве задержали сына владельца Луганского ликероводочного завода.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ «Луга-Нова» — одного из основных спонсоров террористов с ЛНР, — отметил Луценко.

Отмечается, что у задержанного, который проживал в столице, обнаружили удостоверение «участника боевых действий», выданное Министерством обороны Российской Федерации, а также удостоверение личности военнослужащего, выданное так называемой ЛНР.

В последнем документе указано, что он выдан так называемым военным комиссариатом ЛНР, также на нем стоит штамп так называемой военной части Л74347. Эта группировка боевиков базируется в Луганской области в городе Алчевске.

В то же время, Луценко отмечает, что в связи с последними решениями Конституционного суда, неизвестно, не отпустит ли суд вскоре задержанного сепаратиста под домашний арест.

В Киеве задержали мужчину с удостоверением «ветерана боевых действий», фото: Юрій Луценко

В Киеве задержали мужчину с удостоверением «ветерана боевых действий», фото: Юрій Луценко

Напомним, вчера Конституционный суд по жалобе народного депутата Надежды Савченко признал не соответствующими Основному закону нормы законодательства, которые запрещают для подозреваемых в терроризме и преступлениях против нацбезопасности Украины лиц применять другие меры пресечения, кроме содержания под стражей.

Источник: Ракурс


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