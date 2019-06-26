В Киеве задержали мужчину с удостоверением «ветерана боевых действий», фото: Юрій Луценко

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Ракурс

В Киеве задержали сына владельца Луганского ликероводочного завода.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ «Луга-Нова» — одного из основных спонсоров террористов с ЛНР, — отметил Луценко.

Отмечается, что у задержанного, который проживал в столице, обнаружили удостоверение «участника боевых действий», выданное Министерством обороны Российской Федерации, а также удостоверение личности военнослужащего, выданное так называемой ЛНР.

В последнем документе указано, что он выдан так называемым военным комиссариатом ЛНР, также на нем стоит штамп так называемой военной части Л74347. Эта группировка боевиков базируется в Луганской области в городе Алчевске.

В то же время, Луценко отмечает, что в связи с последними решениями Конституционного суда, неизвестно, не отпустит ли суд вскоре задержанного сепаратиста под домашний арест.

Напомним, вчера Конституционный суд по жалобе народного депутата Надежды Савченко признал не соответствующими Основному закону нормы законодательства, которые запрещают для подозреваемых в терроризме и преступлениях против нацбезопасности Украины лиц применять другие меры пресечения, кроме содержания под стражей.