У Києві затримали чоловіка з посвідченням «ветерана бойових дій», фото: Юрій Луценко

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Ракурс

У Києві затримали сина власника Луганського лікеро-горілчаного заводу.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Разом з СБУ затримали громадянина Дмитра Держака, заступника директора і сина власника ЛЛВЗ «Луга-Нова» — одного з основних спонсорів терористів з ЛНР, — зазначив Луценко.

Зазначається, що в затриманого, який проживав у столиці, виявили посвідчення «учасника бойових дій», виданого Міністерством оборони Російської Федерації, а також посвідчення особи військовослужбовця, видане так званою ЛНР.

В останньому документі вказано, що він виданий так званим військовим комісаріатом ЛНР, також на ньому стоїть штамп так званої військової частини Л74347. Це угрупування бойовиків базується в Луганській області в місті Алчевську.

Водночас, Луценко зауважує, що у зв’язку з останніми рішеннями Конституційного суду, не відомо, чи не відпустить суд невдовзі затриманого сепаратиста під домашній арешт.

Нагадаємо, вчора Конституційний суд за скаргою народного депутата Надії Савченко визнав такими, що не відповідають Основному закону, норми законодавства, які забороняють для підозрюваних у тероризмі та злочинах проти нацбезпеки України осіб обирати інші запобіжні заходи, окрім тримання під вартою.