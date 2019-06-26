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У Києві затримали чоловіка з посвідченням «ветерана бойових дій», фото: Юрій Луценко

У Києві затримали «ветерана бойових дій» з ОРДЛО — Луценко (ФОТО)

26 чер 2019, 11:39
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У Києві затримали сина власника Луганського лікеро-горілчаного заводу.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Разом з СБУ затримали громадянина Дмитра Держака, заступника директора і сина власника ЛЛВЗ «Луга-Нова» — одного з основних спонсорів терористів з ЛНР, — зазначив Луценко.

Зазначається, що в затриманого, який проживав у столиці, виявили посвідчення «учасника бойових дій», виданого Міністерством оборони Російської Федерації, а також посвідчення особи військовослужбовця, видане так званою ЛНР.

В останньому документі вказано, що він виданий так званим військовим комісаріатом ЛНР, також на ньому стоїть штамп так званої військової частини Л74347. Це угрупування бойовиків базується в Луганській області в місті Алчевську.

Водночас, Луценко зауважує, що у зв’язку з останніми рішеннями Конституційного суду, не відомо, чи не відпустить суд невдовзі затриманого сепаратиста під домашній арешт.

У Києві затримали чоловіка з посвідченням «ветерана бойових дій», фото: Юрій Луценко

Нагадаємо, вчора Конституційний суд за скаргою народного депутата Надії Савченко визнав такими, що не відповідають Основному закону, норми законодавства, які забороняють для підозрюваних у тероризмі та злочинах проти нацбезпеки України осіб обирати інші запобіжні заходи, окрім тримання під вартою.

Джерело: Ракурс


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