Пограничники задержали террориста в Запорожье. Фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n123622-v-zaporoje-zaderjali-boevika-mejdunarodnoy-terroristicheskoy-organizacii.html

Ракурс

В городе Запорожье 25 июня был задержан иностранец, который принадлежал к международной террористической группировке.

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Сотрудники Государственной пограничной службы в пункте пропуска «Запорожье» обнаружили гражданина Таджикистана, который, как выяснилось, находился в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГПСУ.

Иностранец прибыл в Запорожье авиарейсом из Турции. Он убеждал, что прибыл в Украину с туристической целью. Пограничники выяснили, что он входит в одну из известных исламских террористических организаций. К какой именно террористической группировке принадлежал иностранец в ГПС не уточнили.

Еще одного разыскиваемого Интерполом иностранца задержали на Волыни. Пограничники Луцкого отряда обнаружили гражданина Нидерландов, которого с 2018 года разыскивали полицейские Франции. Он ехал рейсовым автобусом в Варшаву через пункт пропуска «Ягодин». Обоих задержанных передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, сотрудники СБУ в Житомирской области 23 марта задержали мужчину, который организовал схему нелегальной миграции в страны Европейского Союза.