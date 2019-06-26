Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Прикордонники затримали терориста в Запоріжжі. Фото: ДПСУ

У Запоріжжі затримали бойовика міжнародної терористичної організації

26 чер 2019, 11:12
999

У місті Запоріжжя 25 червня було затримано іноземця, який належав до міжнародного терористичного угруповання.

Loading...

Співробітники Державної прикордонної служби у пункті пропуску «Запоріжжя» виявили громадянина Таджикистану, який, з’ясувалося, перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Про це сьогодні повідомила прес-служба ДПСУ.

Іноземець прибув у Запоріжжя авіарейсом із Туреччини. Він переконував, що прибув в Україну з туристичною метою. Прикордонники з’ясували, що він входить до однієї з відомих ісламських терористичних організацій. До якого саме терористичного угруповання належав іноземець у ДПСУ не уточнили.

Ще одного розшукуваного Інтерполом іноземця затримали на Волині. Прикордонники Луцького загону виявили громадянина Нідерландів, якого з 2018 року розшукували поліцейські Франції. Він їхав рейсовим автобусом до Варшави через пункт пропуску «Ягодин». Обидвох затриманих передали співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, співробітники СБУ у Житомирській області 23 березня затримали чоловіка, який організував схему нелегальної міграції до країн Європейського Союзу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

КМДА готує апеляцію щодо перейменування проспектів Бандери і Шухевича

Київська міська державна адміністрація готує апеляцію на рішення щодо перейменування проспектів Бандери і Шухевича, а також повторно винесе на сесію Київради питання про декомунізацію назв Московського проспекту і проспекту Ватутіна

Новини України
11:00
Новини партнерів
Загрузка...