Прикордонники затримали терориста в Запоріжжі. Фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n123622-u-zaporijji-zatrymaly-boyovyka-mijnarodnoyi-terorystychnoyi-organizaciyi.html

Ракурс

У місті Запоріжжя 25 червня було затримано іноземця, який належав до міжнародного терористичного угруповання.

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Співробітники Державної прикордонної служби у пункті пропуску «Запоріжжя» виявили громадянина Таджикистану, який, з’ясувалося, перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Про це сьогодні повідомила прес-служба ДПСУ.

Іноземець прибув у Запоріжжя авіарейсом із Туреччини. Він переконував, що прибув в Україну з туристичною метою. Прикордонники з’ясували, що він входить до однієї з відомих ісламських терористичних організацій. До якого саме терористичного угруповання належав іноземець у ДПСУ не уточнили.

Ще одного розшукуваного Інтерполом іноземця затримали на Волині. Прикордонники Луцького загону виявили громадянина Нідерландів, якого з 2018 року розшукували поліцейські Франції. Він їхав рейсовим автобусом до Варшави через пункт пропуску «Ягодин». Обидвох затриманих передали співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, співробітники СБУ у Житомирській області 23 березня затримали чоловіка, який організував схему нелегальної міграції до країн Європейського Союзу.