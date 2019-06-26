Перейменування вулиць у Києві: КМДА готує апеляцію щодо рішення Окружного адмінсуду, фото — Вечірній Київ

https://racurs.ua/ua/n123621-kmda-gotuie-apelyaciu-schodo-pereymenuvannya-prospektiv-bandery-i-shuhevycha.html

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Київська міська державна адміністрація (КМДА) готує апеляцію на рішення щодо перейменування проспектів Бандери і Шухевича, а також повторно винесе на сесію Київради питання про декомунізацію назв Московського проспекту і проспекту Ватутіна.

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Про це 26 червня заявив у Фейсбук мер столиці Віталій Кличко.

У вівторок, 25 червня, Окружний адмінсуд міста Києва відмінив рішення Київради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича. Депутат Київради з фракції «Свобода» Юрій Сиротюк повідомив у Фейсбук, що позивачем у справі виступила матір загиблої депутатки з Партії регіонів Ірини Бережної.

На офіційній сторінці суду інформації про відміну рішення Київради щодо перейменування Московського проспекту на Степана Бандери та проспекту генерала Ватутіна на Шухевича немає.

Реваншу не буде! По-перше: ми готуємо апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. Йдеться про зміну в рамках декомунізації старих назв проспектів Московського і Ватутіна. По-друге: на наступній сесії Київради ми ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів, — написав у Фейсбук Віталій Кличко.

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир Вятрович повідомив, що повний текст рішення з мотивацією отримають через п’ять днів.

Отримаємо повний текст — будемо подавати апеляцію, — відзначив В’ятрович.

Зміна радянських назв проспектів у столиці відбулася улітку 2016 року (Московський проспект почав називатися на честь Бандери) і в червні 2017 року (проспект Ватутіна перейменували на честь Шухевича).

Нове перейменування викликало хвилю гніву в соцмережах. Крім того, уранці 26 червня з’явилися фотографії табличок із новою назвою проспекту Григоренка у Харкові, який міськрада за погодженням із мером Геннадієм Кернесом перейменувала на проспект радянського маршала Георгія Жукова.