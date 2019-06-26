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Ракурс
Дарт Вікторович Вейдер народився у жовтні 1987 року

Позачергові вибори: Дарт Вейдер знову балотується до Верховної Ради

26 чер 2019, 10:40
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На цьогорічних парламентських виборах знову братиме участь кандидат із іменем, схожим на популярного персонажа фантастичної кіносаги «Зоряні війні».

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Дарт Вікторович Вейдер, який народився 4 жовтня 1987 року у Києві, балотується у виборчому окрузі № 135 в Одесі. Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Зазначається, що Вейдер має вищу освіту і є директором ТОВ «Темна сторона сили» і членом політичної партії «БЛОК Дарта Вейдера», котрою і висунутий як кандидат на позачергових виборах.

Судимостей у Вейдера немає, він проживає у Києві.

Вперше образ Дарта Вейдера в українській політиці з’явився у 2011 році. З того часу низка осіб з таким іменем брала участь у виборах до Верховної Ради та місцевих органів влади.

У 2014 році Дарт Вікторович Вейдер брав участь у парламентських виборах, будучи № 1 у виборчому списку «Інтернет-партії України».

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.

Нагадаємо, у ЦВК нещодавно пояснили, чому відмовили в реєстрації на цьогорічних виборах чинному народному депутату Володимиру Парасюку.

Джерело: Ракурс


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