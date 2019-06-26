Внеочередные выборы: Дарт Вейдер снова баллотируется в Верховную Раду

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Дарт Викторович Вейдер родился в октябре 1987 года
Внеочередные выборы: Дарт Вейдер снова баллотируется в Верховную Радуhttps://racurs.ua/n123620-vneocherednye-vybory-dart-veyder-snova-ballotiruetsya-v-verhovnuu-radu.htmlРакурс
На парламентских выборах снова будет участвовать кандидат с именем, похожим на популярного персонажа фантастической киносаги «Звездные войны».
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Дарт Викторович Вейдер, который родился 4 октября 1987 года в Киеве, баллотируется в избирательном округе № 135 в Одессе. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Отмечается, что Вейдер имеет высшее образование и является директором ООО «Темная сторона силы» и членом политической партии «БЛОК Дарта Вейдера», которой и выдвинут в качестве кандидата на внеочередных выборах.
Судимостей у Вейдера нет, он проживает в Киеве.
Впервые образ Дарта Вейдера в украинской политике появился в 2011 году. С тех пор ряд лиц с таким именем участвовали в выборах в Верховную Раду и местные органы власти.
В 2014 году Дарт Викторович Вейдер принимал участие в парламентских выборах, будучи № 1 в избирательном списке «Интернет-партии Украины».
Внеочередные парламентские выборы в Украине запланированы на 21 июля.
Напомним, в ЦИК недавно объяснили, почему отказали в регистрации на нынешних выборах действующему народному депутату Владимиру Парасюку.
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