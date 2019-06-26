«Это акт коллаборационизма»: юристы призывают Зеленского отменить указ о роспуске парламента (ТЕКСТ)

Владимир Зеленский, фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n123520-eto-akt-kollaboracionizma-uristy-prizyvaut-zelenskogo-otmenit-ukaz-o-rospuske-parlamenta-tekst.html

Ракурс

Украинские юристы обратились с совместным обращением к президенту Украины Владимиру Зеленского по поводу его указа о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.

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Текст соответствующего обращения располагает «Ракурс».

Авторы обращения отмечают, что обстоятельства, в частности смертельная опасность, которая нависла над Украиной, требуют неотложных действий со стороны Зеленского как главы государства.

«Действуй исключительно в пределах полномочий, определенных Конституцией Украины», — подчеркивается в обращении.

Авторы обращения подчеркивают, что украинский народ избирает президента, исключительно как «гаранта государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина», а свою власть осуществляет исключительно через парламент, правительство и суды.

«И вы здесь не исключение», — отмечается в обращении.

Так, ст. 75 Конституции устанавливает, что единственным органом законодательной власти в Украине является Верховная Рада, которая, согласно нормам ст. 85 Конституции, назначает премьер-министра и весь состав правительства. В то же время ст. 113 определяет правительство как «высший орган в системе органов исполнительной власти», который обеспечивает государственный суверенитет.

«Суверенитет может осуществляться исключительно при условии безоговорочной легитимности органов государственной власти, через которые народ осуществляет свою власть как государственную. Потеря легитимности даже одного из них автоматически ведет к потере возможности осуществлять свою власть как государственную в полном объеме, то есть к потере суверенитета Украинского народа», — отмечается в заявлении.

Авторы также обращают внимание на определение понятия коллаборационизма, то есть сотрудничества с врагом в условиях вооруженного конфликта.

Одной из наиболее характерных форм коллаборационизма является отрицание наличия состояния войны, отмечается в обращении, которое, в частности, выражается в действиях, возможных только при отсутствии войны — таких как выборы в органы государственной власти.

«Несомненными фактам отрицания объективного состояния войны Ваш Указ от 21 мая 2019 года № 303/2019 „О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов“ и решение Конституционного Суда Украины от 20 июня 2019 года № 6-р/2019», — подчеркивают авторы обращения.

В обращении подчеркивается, что если Зеленский действительно стремится закончить войну войны, то ему нужно приложить усилия для восстановления легитимности органов госвласти.

«Отказ от этого, Ваше дальнейшее настаивание на том, чтобы провести досрочные выборы в Верховную Раду в июле 2019 года, хорошо осознавая, что сейчас отсутствуют условия для восстановления легитимности парламента, а в прямом последствии и отсутствие возможности сформировать легитимное правительство — это сознательное содействие агрессии России, направленной на уничтожение политической независимости Украины. Это акт коллаборационизма!» — отмечают авторы заявления.

Полный текст документа читайте по ссылке.

Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд принял решение о соответствии основному закону указа президента о роспуске парламента. Суд ссылался на норму Конституции, согласно которой носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ.