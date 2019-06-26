Переименование улиц в Киеве: КГГА готовит апелляцию на решение Окружного админсуда, фото — Вечерний Киев

https://racurs.ua/n123621-u-klichka-gotovyat-apellyaciu-na-pereimenovanie-prospektov-bandery-i-shuhevicha.html

Ракурс

Киевская городская государственная администрация (КГГА) готовит апелляцию на решение о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича, а также повторно вынесет на сессию Киевсовета вопрос о декоммунизации названий Московского проспекта и проспекта Ватутина.

Loading...

Об этом 26 июня заявил в Фейсбук мэр столицы Виталий Кличко.

Во вторник, 25 июня, Окружной админсуд Киева отменил решения Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Депутат Киевсовета из фракции «Свобода» Юрий Сиротюк сообщил в Фейсбук, что истцом в деле выступила мать погибшей депутата из Партии регионов Ирины Бережной.

На официальной странице суда информация об отмене решения Киевсовета о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича пока отсутсвует.

Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решения Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина. Во-вторых на следующей сессии Киевсовета мы еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов, — написал в Фейсбук Виталий Кличко.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что полный текст решения с мотивацией получат через пять дней.

Получим полный текст — будем подавать апелляцию, — отметил Вятрович.

Изменение советских названий проспектов в столице произошло летом 2016 года (Московский проспект начал называться в честь Бандеры) и в июне 2017 года (проспект Ватутина переименовали в честь Шухевича).

Новое переименование вызвало волну гнева в соцсетях. Кроме того, утром 26 июня появились фотографии табличек с новым названием проспекта в Харькове, который горсовет по согласованию с мэром Геннадием Кернесом переименовал в проспект советского маршала Георгия Жукова.