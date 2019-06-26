Обшуки в Бірюкова: ДБР проводить слідчі дії у волонтера та кандидата від партії Порошенка, фото — Радіо Свобода

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Державне бюро розслідувань 26 червня проводить обшуки у Юрія Бірюкова — волонтера та кандидата від партії Петра Порошенка «Європейська солідарність».

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Про це повідомила в ефірі телеканалу «Прямий» голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради Вікторія Сюмар.

Вона нагадала, що Бірюков був радником Міністра оборони, але не займав жодної державної посади. У той же час ДБР займається справами, які стосуються посадовців найвищого рівня.

Цю історію ми не розцінюємо інакше, як політичний тиск на кандидата в народні депутати Юрія Бірюкова, який є відомим волонтером, — наголосила Сюмар і додала, що обшук відбувається за рішенням Окружного адмінсуду Києва.

У заяві «Європейської солідарності» йдеться про те, що слідчі дії щодо Бірюкова розпочалися за відверто невмотивованим рішенням суду і партія вважає їх «цинічним політичним тиском», «неприховуваним переслідуванням з політичних мотивів», «частиною реваншу Москви».

В партії Порошенка назвали Юрія Бірюкова однин із перших волонтерів, який з перших днів російської агресії допомагав Збройним силам України.

Його організація «Крила Фенікса» врятувала життя сотням українських військових, забезпечуючи їх бронежилетами та шоломами, — заявили у «Європейській солідарності».

В ДБР сьогодні анонсували проведення о 16.00 брифінгу директора бюро Романа Труби щодо проведення обшуків за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України, місцями розташування службових та офісних приміщень.