Вибори у Раду: в ЦВК розповіли про двійників Зеленського

https://racurs.ua/ua/n123631-my-zareiestruvaly-vismoh-zelenskyh-golova-cvk-rozpovila-pro-dviynykiv-na-vyborah.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала під час виборчої кампанії до Ради вісьмох кандидатів із прізвищем Зеленський. Утім, в ЦВК констатують, що на дострокових виборах-2019 зменшилася кількість «двійників».

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Про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявила очільниця ЦВК Тетяна Сліпачук.

ЦВК зайняла принципову позицію щодо порушень правил та використання виборчих технологій. Ми внесли зміни в правила реєстрації. Кандидати повинні були вказувати в документах факт і час зміни прізвища, — повідомила Сліпачук.

Сліпачук додала, що юристи ЦВК зверталися до поліції, коли бачили ознаки ймовірного введення виборців в оману, однак довести такий факт важко, а Центрвиборчком не має власних механізмів, щоб дослідити можливу фейковість кандидата.

Те, що в списках залишилися люди із прізвищами відомих осіб, ніяк не змінити. Це реальні люди, які, ймовірно, хочуть використати популярність інших політиків чи партій. Ми виключали із процесу тих, хто не надав достовірної інформації про себе, — розповіла Сліпачук.

Голова ЦВК повідомила, що зазвичай телефони «двійників» не відповідали, а їхні реєстраційні документи «написані під копірку» — змінюються тільки особисті дані. Застава у таких випадках сплачується третіми особами, чимало ймовірних «двійників» є безробітними.

Сліпачук повідомила, що у минулі роки кількість «двійників» на виборчих округах доходила до 6—7 осіб. У 2019 році цей показник становить 3−4 кандидати.

ЦВК зареєструвала на позачергові парламентські вибори 21 політичну партію і 3 тис. 171 кандидата в мажоритарних округах. Всього у виборчому процесі зареєстровані 5 тис. 845 кандидатів (2 тис. 674 особи йдуть за списками партій). ЦВК встановить результати позачергових виборів у Раду до 5 серпня включно.

«Ракурс» повідомляв, що партія «Слуга народу» звернулась до Нацполіції зі скаргою через реєстрацію майже сотні кандидатів-клонів, які незаконно використовують бренд політичної сили та прізвище новообраного президента Володимира Зеленського.