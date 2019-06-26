Выборы в Раду: в ЦИК рассказали о двойниках Зеленского

https://racurs.ua/n123631-zaregistrirovali-vosem-zelenskih-predsedatel-cik-rasskazala-o-dvoynikah-na-vyborah.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала во время избирательной кампании в Раду восемь кандидатов с фамилией Зеленский. Но в ЦИК констатируют, что на досрочных выборах-2019 уменьшилось количество «двойников».

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Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявила руководитель ЦИК Татьяна Слипачук.

Центризбирком занял принципиальную позицию относительно нарушений и использования избирательных технологий. Мы внесли изменения в правила регистрации. Кандидаты должны были указывать в документах факт и время изменения фамилии, — сообщила Слипачук.

Слипачук добавила, что юристы ЦИК обращались в полицию, когда видели признаки вероятного введения избирателей в заблуждение, однако доказать этот факт трудно, а Центризбирком не имеет собственных механизмов, чтобы исследовать возможную фейковость кандидата.

То, что в списках остались люди с фамилиями известных людей, никак не изменить. Это реальные люди, которые, вероятно, хотят использовать популярность других политиков или партий. Мы исключали из процесса тех, кто не предоставил достоверной информации о себе, — рассказала Слипачук.

Председатель ЦИК сообщила, что обычно телефоны «двойников» не отвечали, а их регистрационные документы «написаны под копирку» — меняются только личные данные. Залог в таких случаях уплачивается третьими лицами, немало вероятных «двойников» являются безработными.

Слипачук сообщила, что в прошлые годы количество «двойников» на избирательных округах доходило до 6−7 человек. В 2019 году этот показатель составляет 3−4 кандидата.

ЦИК зарегистрировала на внеочередные парламентские выборы 21 политическую партию и 3 тыс. 171 кандидата в мажоритарных округах. Всего в избирательном процессе зарегистрированы 5 тыс. 845 кандидатов (2 тыс. 674 человека идут по спискам партий). ЦИК установит результаты внеочередных выборов в Раду до 5 августа включительно.

«Ракурс» сообщал, что партия «Слуга народа» обратилась в Нацполицию с жалобой из-за регистрации почти сотни кандидатов-клонов, незаконно использующих бренд политической силы и фамилию новоизбранного президента Владимира Зеленского.