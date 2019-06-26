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Украинские гребцы Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок. Фото: НОК Украины в Facebook

Европейские игры в Минске: украинские гребцы завоевали серебряные медали (ФОТО, ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА)

26 июн 2019, 12:58
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Украинские гребцы завоевали две подряд медали на II Европейских играх в столице Беларуси.

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Байдарка-двойка в составе Олега Кухарика и Александра Сиромятникова 26 июня завоевала серебряные медали на дистанции 1 тыс. м. Впоследствии Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок тоже получили серебро на аналогичной дистанции. Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

В общем медальном зачете соревнований сборная Украины занимает четвертую строчку. В активе «сине-желтых» 21 награда. Украинцы завоевали 5 золотых медалей, 10 серебряных и 6 бронзовых.

Первую позицию в зачете занимает РФ (24 золотые медали, 14 серебряных и 19 бронзовых). На втором месте Беларусь (15 золотых, 9 серебряных и 19 бронзовых медалей). Третье место за Грузией (6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых).

Как известно, до 30 июня в Минске разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Гребцы Олег Кухарик и Александр Сиромятников завоевали «серебро». Фото: Ivan Bondarchuk в Facebook

Инфографика: minsk2019.by

Напомним, 25 июня сборная Украины завоевала еще одну серебряную медаль в прыжках на батуте на II Европейских играх, которые проходят в столице Беларуси Минске.

Источник: Ракурс


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