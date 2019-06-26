Українські веслувальники Юрій Вандюк і Андрій Рибачок. Фото: НОК України у Facebook

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Українські веслувальники здобули дві поспіль медалі на ІІ Європейських іграх у столиці Білорусі.

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Байдарка-двійка у складі Олега Кухарика і Олександра Сиромятникова 26 червня здобула срібні медалі на дистанції 1 тис.м. Згодом Юрій Вандюк та Андрій Рибачок теж здобули срібло на аналогічній дистанції. Про це повідомляє НОК України у Facebook.

У загальному медальному заліку змагань збірна України посідає четверту сходинку. В активі «синьо-жовтих» 21 нагорода. Українці здобули 5 золотих медалей, 10 срібних та 6 бронзових.

Першу позицію в заліку посідає РФ (24 золоті медалі, 14 срібних та 19 бронзових). На другому місці Білорусь (15 золотих, 9 срібних та 19 бронзових медалей). Третю місце за Грузією (6 золотих, 5 срібних та 9 бронзових).

Як відомо, до 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород в 15 видах спорту.

Нагадаємо, 25 червня збірна України здобула ще одну срібну медаль у стрибках на батуті на II Європейських іграх, котрі відбуваються в столиці Білорусі Мінську.