Під час сьогоднішніх змагань, фото: прес-служба Національного олімпійського комітету України

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Збірна Україні здобула ще одну срібну медаль у стрибках на батуті на II Європейських іграх, котрі відбуваються в столиці Білорусі Мінську.

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Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Друге місце у змаганнях з синхронних стрибках на батуті зайняли Українські спортсменки Марина Кийко і Світлана Малькова. Вони з результатом 48,240 балів поступилися лише господарям змагань білорусам, котрі набрали 50,230 балів.

Здається, це був найкращий виступ у нашій кар'єрі, адже у синхроні ми не так давно, і до того виступали невдало, — прокоментували спортсменки свої сьогоднішні результати.

В інших видах спорту збірна України з пляжного футболу сьогодні розпочала участь у ІІ Європейських іграх з перемоги над командою Італії. Основний час завершився з рахунком 4:4, першими українці були в серії пенальті — 4:3.

Представник України у настільному тенісі Коу Лей з рахунком 4:2 (10:12, 11:8, 11:8, 11:8, 4:11, 12:10) переміг бельгійця Седріка Нуйтінка й вийшов у півфінал змагань.

Крім того, український боксер Олександр Хижняк, котрий виступає у ваговій категорії до 75 кг, у чвертьфіналі з рахунком 4:1 переміг росіянина Глєба Бакши. Таким чином, Хижняк вже гарантував собі медаль Європейських ігор. Якого саме ґатунку вона буде, стане відомо за відомо за результатами наступних боксерських поєдинків.

У загальному заліку збірна України наразі посідає четверту сходинку з 35 команд. У нашої команди загалом 19 медалей — п’ять золотих, вісім срібних та шість бронзових.

Нагадаємо, вчора на змаганнях зі стрибків на батуті українські спортсмени Антон Давиденко та Микола Просторов здобули срібло, лише на 0,1 бала поступившись переможцям — команді Польщі.