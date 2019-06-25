Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Під час сьогоднішніх змагань, фото: прес-служба Національного олімпійського комітету України

Європейські ігри: українська збірна здобула друге срібло у стрибках на батуті (ФОТО)

25 чер 2019, 22:43
999

Збірна Україні здобула ще одну срібну медаль у стрибках на батуті на II Європейських іграх, котрі відбуваються в столиці Білорусі Мінську.

Loading...

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Друге місце у змаганнях з синхронних стрибках на батуті зайняли Українські спортсменки Марина Кийко і Світлана Малькова. Вони з результатом 48,240 балів поступилися лише господарям змагань білорусам, котрі набрали 50,230 балів.

Здається, це був найкращий виступ у нашій кар'єрі, адже у синхроні ми не так давно, і до того виступали невдало, — прокоментували спортсменки свої сьогоднішні результати.

Під час сьогоднішніх змагань, фото: прес-служба Національного олімпійського комітету України

Під час сьогоднішніх змагань, фото: прес-служба Національного олімпійського комітету України

В інших видах спорту збірна України з пляжного футболу сьогодні розпочала участь у ІІ Європейських іграх з перемоги над командою Італії. Основний час завершився з рахунком 4:4, першими українці були в серії пенальті — 4:3.

Фото: прес-служба Національного олімпійського комітету України

Представник України у настільному тенісі Коу Лей з рахунком 4:2 (10:12, 11:8, 11:8, 11:8, 4:11, 12:10) переміг бельгійця Седріка Нуйтінка й вийшов у півфінал змагань.

Коу Лей, фото: прес-служба Національного олімпійського комітету України

Крім того, український боксер Олександр Хижняк, котрий виступає у ваговій категорії до 75 кг, у чвертьфіналі з рахунком 4:1 переміг росіянина Глєба Бакши. Таким чином, Хижняк вже гарантував собі медаль Європейських ігор. Якого саме ґатунку вона буде, стане відомо за відомо за результатами наступних боксерських поєдинків.

Олег Хижняк, фото: прес-служба Національного олімпійського комітету України

У загальному заліку збірна України наразі посідає четверту сходинку з 35 команд. У нашої команди загалом 19 медалей — п’ять золотих, вісім срібних та шість бронзових.

Інфографіка: minsk2019.by

Нагадаємо, вчора на змаганнях зі стрибків на батуті українські спортсмени Антон Давиденко та Микола Просторов здобули срібло, лише на 0,1 бала поступившись переможцям — команді Польщі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Європейські ігри: українська збірна здобула друге срібло у стрибках на батуті (ФОТО)

Українська збірна здобула ще одну срібну медаль у стрибках на батуті на II Європейських іграх, котрі відбуваються в столиці Білорусі Мінську. Сьогодні в цій дисципліні змагалися жінки

Світові новини
22:43   25 чер

Головні новини за 25 червня: Росія повертається в ПАРЄ, нові банкноти, кадрові рішення Зеленського та екстрадиція Фірташа

Головними подіями дня стали: повернення російської делегації до ПАРЄ, призначення Андрія Богдана очільником Офісу президента, дозвіл австрійського суду на екстрадицію до США олігарха Дмитра Фірташа та нові українські банкноти

Новини України
21:55   25 чер

Суд Австрії дозволив екстрадицію олігарха Дмитра Фірташа до США

Австрійський суд 25 червня ухвалив рішення, яким дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів. Тепер затвердити рішення має лише міністр юстиції Австрії

Новини України
14:44   25 чер
Новини партнерів
Загрузка...