Головні новини за 25 червня: Росія повертається в ПАРЄ, нові банкноти, кадрові рішення Зеленського та екстрадиція Фірташа

Російська делегація повертається до ПАРЄ, фото: прес-служба Ради Європи

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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у ніч з 24 на 25 червня ухвалила резолюцію, яка фактично дозволила Російській Федерації повернути свою делегацію в цю європейську структуру.

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У МЗС України це рішення вважають неприпустимою поступкою Російській Федерації.

Українські делегати в ПАРЄ заявили про припинення участі в роботі сесії організації. Україна також відкликає посла при Раді Європи для консультацій.

Згодом народний депутат Борислав Береза повідомив, що моніторинговий та регламентний комітети ПАРЄ призначили доповідачів, котрі готуватимуть проекти рішень з оскарження повноважень російської делегації.

У зв’язку із ухваленням резонансного рішення сьогодні під будівлею Ради Європи у Страсбурзі відбувся мітинг.

Також сьогодні мітингували у Києві під посольствами держав, чиї делегації одноголосно підтримали рішення про повернення Росії до ПАРЄ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований цим рішенням, адже минулого тижня обговорював відповідне питання з Ангелою Меркель та Емманюелем Макроном.

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