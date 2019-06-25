Пошкодження озонового шару збільшує шкідливе ультрафіолетове випромінювання біля поверхні Землі

https://racurs.ua/ua/n123609-poshkodjennya-ozonovogo-sharu-vplyvaut-na-klimat-ucheni.html

Ракурс

Збільшення сонячної радіації, котра проникає через пошкоджений озоновий шар і взаємодіє із мінливим кліматом Землі, призводить до наслідків, які поширюються через природні системи нашої планети, впливаючи на все, від погоди до здоров’я і чисельності морських ссавців, таких як тюлені і пінгвіни.

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Хоча відомо, що виснаження озонового шару збільшує кількість шкідливого ультрафіолетового випромінювання, яке досягає на поверхні Землі, його вплив на клімат лише недавно став очевидним, повідомляє прес-служба Політехнічного інституту Ренсселера (США).

Так, у Південній півкулі дірка в озоновому шарі над Антарктикою підштовхнула Антарктичне коливання — пояс західних вітрів або низького тиску, що оточує Антарктиду й постійно коливається у напрямку північ-південь — значно далі на південь. Рух Антарктичного коливання, своєю чергою, безпосередньо сприяє зміні клімату в Південній півкулі.

Оскільки кліматичні зони змістилися на південь, характер опадів, температури поверхні моря і океанічні течії на великих територіях Південної півкулі також змінилися, впливаючи на наземні і водні екосистеми. Ефекти можна побачити в Австралії, Новій Зеландії, Антарктиді, Південній Америці, Африці та південних частинах океанів, що охоплюють Антарктиду.

У океанах, наприклад, деякі райони стали більш прохолодними і біологічно продуктивними, в той час як інші райони стали теплішими і менш продуктивними.

Більш теплі океани пов’язані зі зменшенням кількості тасманійських водоростей та бразильських коралових рифів, що впливає на залежні від них екосистеми.

Більш холодні води принесли користь деяким популяціям пінгвінів, морських птахів і тюленів, які отримують вигоду від збільшення популяції криля (дрібних ракоподібних) та риби.

Так, учені встановили, що самки альбатросів могли стати на кілограм важчими в деяких районах через спровоковане руйнуванням озонового шару локальне збільшення продуктивності океанічних вод, котрі стали більш холодними.

Нагадаємо, торік американські вчені встановили, як саме зміна клімату впливає на листя рослин.