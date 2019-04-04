Зміни в кліматі повернуть ліс до Антарктиди – вчені. Фото: Сиб.фм

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Метеорологи вважають, що на Південний полюс можуть повернутися букові ліси. Зараз кількість вуглекислого газу в атмосфері планети досягла рівня епохи пліоцену, коли середня температура на Землі була на 2−4 ° тепліше, а океан був вище на 20 метрів.

Кліматологи прогнозують, що всі ці деталі з минулого можуть стати частиною сучасного життя через глобальне потепління. Між 2,6 і 5,3 млн років тому на планеті був теплий період пліоцену, в який і з’явилися сучасні форми ссавців і перші представники людей. Питанням зміни клімату була присвячена конференція британського Королівського метеорологічного товариства, передає naked-science.

Вчені зазначають, що після промислової революції температура на Землі, в середньому, піднялася на 1 ° С, а кількість вуглекислого газу в атмосфері зросла з позначки 280 до 412 частин на млн (ppm). Така тенденція свідчить про подальше підвищення температури і продовження потепління в найближчі кілька сотень років.

Рівень води підніметься не відразу, адже танення льодовиків — це тривалий процес, але, на думку вчених, вже неминучий. Поступове танення льодовиків дозволить деревам і рослинам знову повернутися на континент.

За даними кліматологів, в 500 км від Південного полюса в Антарктиді раніше росли хвойні та букові ліси. Свідчення древніх лісів нещодавно виявили вчені. У той час, коли дерева росли в Антарктиді, температура там була на 20−25 ° тепліше і досягала 5 ° тепла.

Вчені стверджують, що 100 млн років тому в атмосфері планети містилося до 1 тис. рpm, а загальна температура на Землі була набагато вища. Кліматологи застерігають, що, якщо людство продовжить викидати стільки ж вуглекислого газу, то вже до кінця цього століття ми повернемося до стародавніх показників.

Раніше повідомлялося, що глобальне потепління може призвести до передчасної смерті близько мільйона людей. До таких висновків прийшли вчені 70 країн світу.