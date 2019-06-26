Обыски у Бирюкова: ГБР проводит следственные действия у волонтера и кандидата от партии Порошенко, фото — Радио Свобода

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Государственное бюро расследований 26 июня проводит обыски у Юрия Бирюкова — волонтера и кандидата в нардепы от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

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Об этом сообщила в эфире телеканала «Прямий» председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Виктория Сюмар.

Она напомнила, что Бирюков был советником Министра обороны, но не занимал никакой государственной должности. В то же время ГБР занимается делами, которые касаются чиновников высокого уровня.

Эту историю мы не расцениваем иначе, как политическое давление на кандидата в народные депутаты Юрия Бирюкова, который является известным волонтером, — отметила Сюмар и добавила, что обыск проходит по решению Окружного админсуда Киева.

В заявлении «Европейской солидарности» говорится о том, что следственные действия относительно Бирюкова начались за откровенно немотивированным решением суда и партия считает их «циничным политическим давлением», «нескрываемым преследованием по политическим мотивам», «частью реванша Москвы».

В партии Порошенко назвали Юрия Бирюкова одним из первых волонтеров, который с первых дней российской агрессии помогал Вооруженным силам Украины.

Его организация «Крылья Феникса» спасла жизнь сотням украинских военных, обеспечивая их бронежилетами и шлемами, — заявили в «Европейской солидарности».

В ГБР сегодня анонсировали проведение в 16.00 брифинга директора бюро Романа Трубы относительно проведения обысков по местам жительства должностных лиц Министерства обороны Украины, местами расположения служебных и офисных помещений.