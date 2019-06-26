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С 1 июля состоится пересчет пенсий для людей, которые получали небольшие зарплаты

Механизм повышения пенсий для людей с небольшими зарплатами утвердил Кабмин

26 июн 2019, 13:40
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Кабинет министров на своем сегодняшнем заседании утвердил механизм повышения пенсий для людей, которые имеют большой стаж работы, однако при этом получали небольшие зарплаты.

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Речь идет о женщинах, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчин со стажем более 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, принято решение позволит 2,5 млн украинцев получить повышение пенсий до уровня не менее 2 тыс. грн уже с 1 июля.

Гройсман отметил, что это будет уже пятый перерасчет пенсий, первый был в октябре 2017 года.

Премьер уверяет, что теперь перерасчет пенсий будет происходить полностью автоматически. Следующий перерасчет ожидается в марте 2020 года.

Перерасчет больше не будет зависеть от политических каденций, — отметил премьер в сообщении на своей странице в Твиттере.

Напомним, в правительстве сегодня назвали экономически обоснованную цену на тепло. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, она составляет 1,4 тыс. грн за Гкал.

Источник: Ракурс


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