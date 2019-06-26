С 1 июля состоится пересчет пенсий для людей, которые получали небольшие зарплаты

https://racurs.ua/n123633-mehanizm-povysheniya-pensiy-dlya-ludey-s-nebolshimi-zarplatami-utverdil-kabinet-ministrov.html

Ракурс

Кабинет министров на своем сегодняшнем заседании утвердил механизм повышения пенсий для людей, которые имеют большой стаж работы, однако при этом получали небольшие зарплаты.

Loading...

Речь идет о женщинах, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчин со стажем более 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, принято решение позволит 2,5 млн украинцев получить повышение пенсий до уровня не менее 2 тыс. грн уже с 1 июля.

Гройсман отметил, что это будет уже пятый перерасчет пенсий, первый был в октябре 2017 года.

Премьер уверяет, что теперь перерасчет пенсий будет происходить полностью автоматически. Следующий перерасчет ожидается в марте 2020 года.

Перерасчет больше не будет зависеть от политических каденций, — отметил премьер в сообщении на своей странице в Твиттере.

Напомним, в правительстве сегодня назвали экономически обоснованную цену на тепло. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, она составляет 1,4 тыс. грн за Гкал.