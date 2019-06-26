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Дельцы заработали 50 млн грн на незаконной продаже сигарет. Фото: LIGA.net

В Киеве сигаретные бизнесмены не платили налоги: изъяты 50 млн грн «черного нала» (ФОТО)

26 июн 2019, 13:50
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Службы безопасности Украины, прокуратура Киева и налоговой милиция ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов в столице.

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Правоохранители и фискалы изъяли у организаторов схемы 50 млн грн неучтенной наличности и большую партию сигарет. Установлено, что группа жителей Киева контролировала деятельность отдельных предприятий с признаками фиктивности. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Дельцы использовали реквизиты предприятий для изготовления финансово-хозяйственных документов по приобретению крупных партий табачных изделий в одного из Харьковских предприятий. Злоумышленники продавали сигареты за наличные и уклонялись от уплаты налогов.

Фискалы провели обыски по месту деятельности предприятия и изъяли наличные на сумму почти 50 млн грн. При этом сама фирма задекларировала валовой доход только на 937,6 тыс. грн. в 2018 году и 228 тыс. грн. за первый квартал 2019 года. Кроме того, в ходе обысков изъяли табачных изделий ориентировочно на сумму 13 млн. грн. Представители предприятия не предоставили документов о происхождении обнаруженных денег и сигарет.

Сейчас продолжается следствие в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Обнаруженные наличные и сигареты. Фото: прокуратура

Обнаруженные наличные и сигареты. Фото: прокуратура

Обнаруженные наличные и сигареты. Фото: прокуратура

Напомним, в апреле работники пограничной службы предотвратили перемещение 2,3 тыс. пачек сигарет за границу Украины. На Закарпатье со стрельбой задерживали контрабандистов.

Источник: Ракурс


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