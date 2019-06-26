Михайло Саакашвілі виграв суд проти ЦВК. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n123613-sud-zobov-yazav-cvk-zareiestruvaty-kandydativ-vid-partiyi-saakashvili-ruh-novyh-syl-na-vyborah.html

Ракурс

Партії Михайла Саакашвілі «Рух нових сил» дозволили брати участь у позачергових парламентських виборах в Україні.

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Центральна виборча комісія має зареєструвати список політичної сили на виборах. Таке рішення 25 червня ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд Києва, чим задовольнив заяву позивача. Про це повідомляється на сторінці Михайла Саакашвілі у Facebook.

Ми перемогли! Суд нас підтримав! Ми йдемо на вибори, — йдеться у повідомленні.

На судове рішення вже відреагувала речник генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Партія Саакашвілі виграла суд проти ЦВК. Суд зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи і зареєструвати список… Цей день сьогодні закінчиться? — написала вона у Twitter.

Нагадаємо, 21 червня екс-президенту Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що Печерський райсуд дозволив йому балотуватися на дострокових виборах у Раду в липні.

Згодом у суді спростували інформацію про нібито ухвалення такого рішення. Зазначили, що рішення щодо участі особи в парламентських виборах ухвалити може лише Центральна виборча комісія, своїм рішенням Печерський суд лише встановив факт безперервного на законних підставах проживання Саакашвілі на території України з 23 лютого 2014 року до 6 червня 2019 року.

Як відомо, спочатку колишній глава Одеської ОДА заявляв, що не планує брати активної участі у позачергових виборах до Ради, однак згодом стало відомо, що він очолив виборчий список партії «Рух нових сил», яка йде до парламенту.