Учені встановили, як дерева впливають на клімат

https://racurs.ua/ua/n123612-dereva-mojut-robyty-zasuhu-bilsh-intensyvnou-ucheni.html

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Деякі дерева та рослини є надмірними розтратниками дорогоцінних ресурсів в умовах засухи. Вони витрачають дорогоцінні ґрунтові води, щоб охолодити себе, роблячи таким чином засуху ще більш інтенсивною.

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Такого висновку дійшли американські вчені з Університету штату Юта, повідомляє прес-служба цього вишу.

Ми показуємо, наскільки важливою є фізіологія рослин, — зазначає один із дослідників біолог Вільям Андерегг. — Те, як саме дерева беруть, транспортують і випаровують воду може впливати на важливі екстремальні події, такі як сильні посухи, котрі можуть вплинути на людей і міста.

Учені вивчали, які саме особливості дерев впливають на те, як добре ліси можуть реагувати на гарячі і сухі умови. Для цього вони використовували дані спостереження у 40 місцях по всьому світу, від Канади до Австралії.

У кожному з цих місць прилади збирали дані про потоки тепла, води і вуглецю в повітря та з нього, а також про те, які види дерев поширені довкола. Порівнюючи отримані дані з базою даних про особливості рослин, дослідники могли зробити висновки про те, які ознаки корелювали з більш сухими станами погоди.

Деякі рослини і дерева мають внутрішню «сантехнічну систему», яка уповільнює рух води, допомагаючи мінімізувати втрати води, коли погода гаряча і суха. Але інші рослини мають систему, більш підходящу для транспортування великої кількості водяної пари в повітря — більші отвори на листках, більше можливостей для переміщення води всередині організму.

Ми давно знаємо, що рослини можуть впливати на атмосферу і впливати на погоду, — зазначає Андрегг.

Результати показали, що в прохолодних регіонах рослини і дерева сповільнюють використання води у відповідь на зниження вологості ґрунту. Але в жаркому кліматі, деякі рослини і дерева з високими показниками переносу води та газообміну «розкручували» засуху, коли ґрунт висихав, втрачаючи все більше і більше води у спробах проводити фотосинтез і залишатися прохолодним попри зменшення вологості ґрунту.

Зрештою ви потрапляєте в умови, які є більш гарячими і сухими, набагато швидше з цими рослинами, ніж з іншими рослинами, — наголошує Андрегг.

Гарячі і сухі регіони, як правило, мають більше рослин і дерев, які пристосовані до сухих умов. Але незалежно від клімату, деякі види з водомісткими рисами, такі як дуби в середземноморському кліматі, здатні загострювати посуху.

Андерегг зазначає, що розуміння взаємозв'язку між рисами дерев та посухою допомагає кліматологам та місцевій владі планувати майбутні наслідки посухи.

Нездатність врахувати цю ключову фізіологію рослин дасть нам менш точні прогнози того, що зміна клімату буде означати для посухи в багатьох регіонах, — наголошує дослідник.

Нагадаємо, торік американські вчені встановили, як саме глобальне потепління впливає на листя рослин.