Центризбирком определил номера партий в бюллетенях

https://racurs.ua/n123648-centrizbirkom-opredelil-nomera-partiy-v-bulletenyah.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определила очередность партий в бюллетенях для голосования на внеочередных парламентских выборах. Номера партий выбрали путем жеребьевки.

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В бюллетенях парламентских выборов будет 21 позиция. О результатах жеребьевки и очередности партий в документе сообщает «Опора» на своей странице в Twitter.

Партии-участницы разместились следующим образом:

1. «Оппозиционный блок»

2. «Сила и честь»

3. ВО «Батькивщина»

4. «Патриот»

5. «Сила людей»

6. «Оппозиционная платформа — За жизнь»

7. «Партия зеленых Украины»

8. ВО «Факел»

9. Объединение «Самопомощь»

10. «Европейская солидарность»

11. «Украинская стратегия Гройсмана»

12. «Гражданская позиция»

13. «Социальная справедливость»

14. «Слуга народа»

15. «Сила права»

16. «Радикальная партия»

17. Партия Шария"

18. «Голос»

19. «Независимость»

20. «Аграрная партия»

21. ВО «Свобода»

Отметим, что в Центризбиркоме призвали партии пока не рекламировать свои избирательные номера. Согласно судебному решению, возможно рассмотрение участия в выборах некоторых партий, среди которых «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Если партия Саакашвили все же будет участвовать в выборах, ЦИК будет проводить повторную жеребьевку и очередность партий в бюллетене изменится.

Как ранее сообщал «Ракурс», ЦИК собирается обжаловать решение Шестого апелляционного админсуда, который обязал Центризбирком зарегистрировать кандидатов от партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил».