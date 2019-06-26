Вибори у Раду: суд ухвалив рішення щодо реєстрацію Бойка на виборах

https://racurs.ua/ua/n123650-sud-uhvalyv-rishennya-schodo-pozovu-pro-reiestraciu-boyka-na-vyborah.html

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Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду розглянула позов виборця до Центральної виборчої комісії в адміністративній справі щодо скасування реєстрації на виборах Юрія Бойка.

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Жінка просила визнати протиправною та скасувати постанову Центрвиборчкому від 20 червня 2019 року у частині реєстрації Юрія Бойка кандидатом у нардепи, повдіомляє «Судова влада».

Як відомо, Бойко балотується на дострокових виборах 21 липня під № 1 у списку політичної партії «Опозиційна платформа — за життя». Позивач обґрунтовувала свої вимоги тим, що реєстрація Бойка, який був співголовою партії «Опозиційний блок» у списку партії з подібною назвою («Опозиційна платформа — за життя») порушує її права. Жінка є членом партії «Опозиційний блок».

Колегія суддів відмовила у задоволенні позову, оскільки виборець не навела жодних доказів порушення її особистих виборчих прав.

Нагадаємо, що у першій десятці «Опозиційного блоку» на вибори йдуть такі політики: Євген Мураєв — чинний депутат Верховної Ради; Олександр Вілкул — нинішній нардеп, екс-віце-прем'єр-міністр; Геннадій Кернес — мер Харкова; Геннадій Труханов — мер Одеси; Вадим Новинський — чинний нардеп; Вадим Бойченко — міський голова Маріуполя; Володимир Буряк — мер Запоріжжя; Богдан Андрєєв — міський голова Ужгорода; Уляна Ткаченко — депутат Хмельницької облради; Володимир Пилипенко — екс-депутат Верховної Ради.

Список «Опозиційного блоку — За життя» очолили Юрій Бойко та Вадим Рабинович. Також до першої десятки списку увійшли: Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Василь Німченко, Нестор Шуфрич, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв, Тарас Козак.