Выборы в Раду: суд принял решение о регистрации Бойко на выборах

https://racurs.ua/n123650-sud-prinyal-reshenie-otnositelno-iska-o-registracii-boyko-na-vyborah.html

Ракурс

Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда рассмотрела иск избирателя к Центральной избирательной комиссии в административном деле об отмене регистрации на выборах Юрия Бойко.

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Женщина просила признать противоправным и отменить постановление Центризбиркома от 20 июня 2019 года в части регистрации Юрия Бойко кандидатом в нардепы, сообщает «Судебная власть».

Как известно, Бойко баллотируется на досрочных выборах 21 июля под № 1 в списке политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Истец обосновывала свои требования тем, что регистрация Бойко, который был сопредседателем партии «Оппозиционный блок» в списке партии с подобным названием («Оппозиционная платформа — За жизнь») нарушает ее права. Женщина является членом партии «Оппозиционный блок».

Коллегия судей отказала в удовлетворении иска, поскольку избиратель не привела никаких доказательств нарушения ее личных избирательных прав.

Напомним, что в первой десятке «Оппозиционного блока» на выборы идут такие политики: Евгений Мураев — действующий депутат Верховной Рады; Александр Вилкул — нардеп, экс-вице-премьер-министр; Геннадий Кернес — мэр Харькова; Геннадий Труханов — мэр Одессы; Вадим Новинский — действующий нардеп; Вадим Бойченко — городской голова Мариуполя; Владимир Буряк — мэр Запорожья; Богдан Андреев — мэр Ужгорода; Ульяна Ткаченко — депутат Хмельницкого облсовета; Владимир Пилипенко — экс-депутат Верховной Рады.

Список «Оппозиционного блока — За жизнь» возглавили Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Также в первую десятку списка вошли: Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.