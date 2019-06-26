NASA отправит к Марсу еще один марсоход в 2020 году, фото: NASA

https://racurs.ua/n123649-nasa-obyavilo-konkurs-po-vyboru-nazvaniya-dlya-novogo-marsohoda.html

Ракурс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило конкурс по выбору названия для нового марсохода, который отправится к Красной планете в пределах миссии «Марс-2020» в следующем году.

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Об этом сообщается на сайте организации.

Сейчас рабочее название нового марсианского ровера «Марс-2020».

Сам конкурс состоится осенью этого года среди учащихся младших, средних и старших классов американских школ. К нему также могут присоединиться взрослые, поскольку совершеннолетним жителям США предлагается стать волонтерами, которые будут оценивать предложенные варианты. Для этого по ссылке нужно заполнить регистрационную форму, в которой указать свое имя, электронную почту и номер телефона. Ожидается, что на эту деятельность каждому волонтеру придется потратить около пяти часов своего времени.

«Марс-2020» во время своей миссии займется поиском на Красной планете следов микробной жизни, которая могло там существовать в прошлом. Также вместе с марсоходом на четвертую планету Солнечной системы отправят вертолет, который станет первым летательным аппаратом, запущенным на другой планете.

Напомним, недавно NASA установило в лаборатории, где собирают марсоход «Марс-2020», видеокамеру, которая ведет непрерывную трансляцию. Обычно, работа в лаборатории продолжается с понедельника по пятницу и начинается примерно в 17.00 по киевскому времени.