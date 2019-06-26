NASA оголосило конкурс з обрання назви для нового марсохода

NASA відправить до Марса ще один марсохід у 2020 році, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n123649-nasa-ogolosylo-konkurs-z-obrannya-nazvy-dlya-novogo-marsohoda.html

Ракурс

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) оголосило конкурс з обрання назви для нового марсоходу, котрий відправиться до Червоної планети в межах місії «Марс-2020» в наступному році.

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Про це повідомляється на сайті організації.

Наразі робоча назва нового марсіанського ровера «Марс-2020».

Сам конкурс відбудеться восени цього року серед учнів молодших, середніх та старших класів американських шкіл. До нього також можуть долучитися дорослі, оскільки повнолітнім жителям США пропонується стати волонтерами, котрі оцінюватимуть запропоновані варіанти. Для цього за посиланням потрібно заповнити реєстраційну форму, в якій вказати своє ім’я, електронну пошту та номер телефону. Очікується, що на цю діяльність кожному волонтеру доведеться витратити близько п’яти годин свого часу.

«Марс-2020» під час своєї місії займеться пошуком на Червоній планеті слідів мікробного життя, котре могло там існувати в минулому. Також разом із марсоходом на четверту планету Сонячної системи відправлять вертоліт, який стане першим літальним апаратом, запущеним на іншій планеті.

Нагадаємо, нещодавно NASA встановило в лабораторії, де збирають марсохід «Марс-2020», відеокамеру, яка веде безперервну трансляцію. Зазвичай, робота в лабораторії триває з понеділка по п’ятницю і розпочинається приблизно о 17.00 за київським часом.