Парламентські вибори: ЦВК зареєструвала партію Саакашвілі. Фото: Днепр час

https://racurs.ua/ua/n123759-parlamentski-vybory-cvk-zareiestruvala-partiu-saakashvili.html

Ракурс

Центральна виборча комісія зареєструвала партію Михайла Саакашвілі на позачергових виборах до парламенту. Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК.

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Політичну силу зареєстрували у багатомандатному та одномандатних виборчих кругах. Про це повідомляє прес-служба партії на своїй сторінці у Facebook.

Тепер партія Саакашвілі може взяти участь у виборах та поборотися за депутатські крісла у Раді. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляцію Центрвиборчкому, який наполягав на неможливості реєстрації кандидатів у нардепи від Саакашвілі.

У ЦВК зазначали, що Саакашвілі та його партія не відповідають вимогам.

Зазначимо, що реєстрація партії Саакашвілі означає, що тепер Центрвиборчком має повторно провести жеребкування для визначення черговості номерів партій у бюлетені.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центрвиборчком визначився з черговістю партії у виборчому документі. Ще тоді у відомстві звернулись з проханням до партій не рекламувати номери і попередили про можливість проведення повторного жеребкування.