Селін Діон одягла джинси від українського дизайнера. Фото: Zvezdi

https://racurs.ua/ua/n123758-selin-dion-odyagla-djynsy-vid-ukrayinskogo-dyzaynera-foto.html

Ракурс

Знаменита співачка 51-річна Селін Діон здивувала публіку асиметричними джинсами від українського дизайнера Ксенії Шнайдер. Новий тренд був запропонований брендом в січні цього року.

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Канадська співачка одягла незвичайні джинси для походу на студію Cité du Cinéma в Сен-Дені. Щоб доповнити українську новинку Діон одягла рожеве бюст'є з пір’ям, босоніжки з хутром і сонцезахисні окуляри в білій оправі. Про це повідомляє модне видання Vogue, передають «Букви».

Джинси представляють собою суміш двох трендів: кльош і високу талію. Одна штанина джинсів має класичний прямий крій з підворотом, а друга є відсилкою до моди на кльош.

Ксенія Шнайдер, яка заснувала однойменний бренд зі своїм чоловіком Анатолієм, зізналася, що чоловік довго її відмовляв від божевільної ідеї у вигляді нових джинсів. Однак потім дизайнер вирішила, що ідея їй дуже подобається і вона більше не може від неї відмовлятися.

Бренд Ksenia Schnaider з’явився в 2011 році. Свої нові наряди дизайнер демонструє на тижні моди в Києві, Парижі, Берліні та інших показах. В нарядах з українським корінням вже блиснули такі знаменитості як Леді Гага, Моніка Беллуччі, Еллі Голдінг, Єва Чен, Соня Есьман, Белла Хадід та інші.

Як раніше повідомляв «Ракурс», перша леді Олена Зеленська одягла на інавгурацію чоловіка президента Володимира Зеленського ансамбль від українського дизайнера.