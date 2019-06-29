Селин Дион надела джинсы от украинского дизайнера. Фото: Zvezdi

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Ракурс

Знаменитая певица 51-летняя Селин Дион удивила публику ассиметричными джинсами от украинского дизайнера Ксении Шнайдер. Новый тренд был предложен брендом в январе этого года.

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Канадская певица надела необычные джинсы для похода на студию Cité du Cinéma в Сен-Дени. Чтобы дополнить украинскую новинку Дион надела розовое бюстье с перьями, босоножки с мехом и солнцезащитные очки в белой оправе. Об этом сообщает модное издание Vogue, передают «Буквы».

Джинсы представляют из себя смесь двух трендов: клеш и высокую талию. Одна штанина джинсов обладает классическим прямым кроем с подворотом, а вторая является отсылкой к возродившейся моде на клеш.

Ксения Шнейдер, которая основала одноименный бренд со своим мужем Анатолием, призналась, что супруг долго ее отговаривал от сумасшедшей идеи в виде новых джинсов. Однако потом дизайнер решила, что идея ей очень нравится и она больше не может от нее отказываться.

Бренд Ksenia Schnaider появился в 2011 году. Свои новые наряды дизайнер демонстрирует на неделе моды в Киеве, Париже, Берлине и других показах. В нарядах с украинскими корнями уже блеснули такие знаменитости как Леди Гага, Моника Беллуччи, Элли Голдинг, Ева Чен, Соня Есьман, Белла Хадид и другие.

Как ранее сообщал «Ракурс», первая леди Елена Зеленская надела на инаугурацию мужа президента Владимира Зеленского ансамбль от украинского дизайнера.