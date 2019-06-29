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Ракурс
Протесты в Грузии: в Тбилиси требуют отставки главы МВД. Фото: Спутник Грузия

Протесты в Грузии: в Тбилиси требуют отставки главы МВД (ВИДЕО)

29 июн 2019, 21:30
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В Тбилиси проходит новая волна антиправительственных протестов. На этот раз жители Грузии требуют отставки главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

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Вместе с активистами на многотысячное шествие пришли также члены оппозиционных политических партий. В акции «Марш свободы» участвуют отдельные колонны со сторонниками бывшей правящей партии «Единое национальное движение» и политической силы «Европейская Грузия — движение за свободу». Об этом сообщает «Спутник Грузия».

Во время акции протеста демонстранты вышли на центральные улицы и заняли большую часть проспекта Руставели. На демонстрацию принесли флаги Грузии, Евросоюза и Украины.

Отметим, что участники акции протеста требуют отставки Гахарии, так как возлагают на него ответственность за действия правоохранителей в ночь на 21 июня, когда полиция жестоко разогнала демонстрантов.

Как ранее сообщал «Ракурс», правящая партия Грузии согласилась на проведение масштабной избирательной реформы и проведения парламентских выборов. Таким образом власти пытаются удовлетворить требования демонстрантов и прекратить масштабные митинги.


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