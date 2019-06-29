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Ракурс
Выхрист взял золото на Европейских играх по боксу. Фото: xsport

Выхрист взял золото на Европейских играх по боксу (ВИДЕО, ТАБЛИЦА)

29 июн 2019, 21:00
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Украинский боксер Виктор Выхрист завоевал золотую медаль на Европейских играх. В финальном поединке украинец встретился с французским спортсменом Мурадом Алиевым.

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Судьи отдали победу Выхристу со счетом 4: 1. Поединок во время последней трехминутки остановили из-за рассечения у украинца. Для украинской сборной это вторая медаль по боксу на Европейских играх. Первую, бронзовую, принес Евгений Барабанов.

Тем временем гимнаст Олег Верняев получил в Минске серебро. Спортсмен стал восьмым в квалификации многоборья и получил в финале 84,632 балла. Этот результат принес украинцу второе место.

Первое место получил россиянин Давид Белявский, а замкнул тройку призеров Владислав Поляшов. Отметим, что в 2017 году Верняев стал чемпионом Европы, а в 2015 году получил золотую медаль на Европейских играх в Баку.

Медальный зачет Европейских игр. Фото: minsk2019

Сейчас Украина занимает четвертое место в медальном зачете. Наши спортсмены завоевали 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей (37 медалей в целом).

Как ранее сообщал «Ракурс», Украина получила золото на велотреке. Лучший результат показала Анна Соловей.

Источник: Ракурс


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