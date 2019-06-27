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Во время соревнований в Минске, фото: НОК Украины

Европейские игры: Украина завоевала «золото» на велотреке (ФОТО)

27 июн 2019, 22:32
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На II Европейских играх в Минске украинский велогонщица Анна Соловей завоевала золотую медаль во время сегодняшних соревнований в гонке по очкам на велотреке.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Соловей набрала 30 очков. Второе место заняла Верена Эбергардт из Австрии. Бронзовая награда досталась представительнице Чехии Ярмиле Махачовой.

Во время соревнований, фото: НОК Украины

Также Украина сегодня получила еще одну золотую медаль — спортсменки Мария Повх и Людмила Куклиновська победили в финальном заезде на 200 м.

Во время соревнований, фото: НОК Украины

Серебряную медаль сегодня получила украинская борчиня Юлия Хавалджи, выступающая в весовой категории до 53 кг.

Во время соревнований, фото: НОК Украины

Борец вольного стиля Гор Оганнесян, выступающий в весовой категории до 65 кг, завоевал бронзовую награду.

Во время соревнований, фото: НОК Украины

Еще одну «бронзу» на борцовском ковре получила Алла Черкасова, которая выступает в весовой категории до 68 кг.

Во время соревнований, фото: НОК Украины

Таким образом, у сборной Украины уже 27 наград — семь золотых, девять серебряных и 11 бронзовых. В общем зачете наша страна занимает четвертое место.

Инфографика: minsk2019.by

Напомним, вчера представители Украины завоевали золотую медаль на соревнованиях по легкой атлетике.

Источник: Ракурс


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