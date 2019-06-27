Во время соревнований в Минске, фото: НОК Украины

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Ракурс

На II Европейских играх в Минске украинский велогонщица Анна Соловей завоевала золотую медаль во время сегодняшних соревнований в гонке по очкам на велотреке.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Соловей набрала 30 очков. Второе место заняла Верена Эбергардт из Австрии. Бронзовая награда досталась представительнице Чехии Ярмиле Махачовой.

Также Украина сегодня получила еще одну золотую медаль — спортсменки Мария Повх и Людмила Куклиновська победили в финальном заезде на 200 м.

Серебряную медаль сегодня получила украинская борчиня Юлия Хавалджи, выступающая в весовой категории до 53 кг.

Борец вольного стиля Гор Оганнесян, выступающий в весовой категории до 65 кг, завоевал бронзовую награду.

Еще одну «бронзу» на борцовском ковре получила Алла Черкасова, которая выступает в весовой категории до 68 кг.

Таким образом, у сборной Украины уже 27 наград — семь золотых, девять серебряных и 11 бронзовых. В общем зачете наша страна занимает четвертое место.

Напомним, вчера представители Украины завоевали золотую медаль на соревнованиях по легкой атлетике.