Европейские игры: Украина взяла «золото» по легкой атлетике. Фото: НОК Украины

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Ракурс

На Европейских играх и Минске Украина получила пятую золотую медаль. Победу принесли украинские легкоатлеты, которые завоевали «золото» в смешанной эстафете 4×400 м.

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Четверка в составе Даниила Даниленко, Татьяны Мельник, Анны Рыжиков и Станислава Сеника получила потрясающий результат 3.17,31. Об этом сообщает НОК Украины на своей странице в Facebook.

Украина занимает пятое место в общем медальном зачете. Всего украинские спортсмены завоевали 22 медали. Отметим, что 22-я медаль стала первой на борцовском ковре.

Боец свободного стиля Александр Хоцяновский получил бронзовую медаль в категории до 125 кг. Эта медаль стала третьей для Украины после двух серебряных, которые принесли сборной гребцы.

На Европейских играх спортсмены завоевали 7 бронзовых, 10 серебряных и 5 золотых медалей. Спортивная первенство будет проходить до 30 июня.

От Украины на соревнования поехали 198 спортсменов в 15 видах спорта.

Как ранее сообщал «Ракурс», украинка Юлия Хавалджи победила россиянку Стальвиру Оршуш.