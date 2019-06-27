Європейські ігри: Україна взяла «золото» з легкої атлетики. НОК України

https://racurs.ua/ua/n123663-ievropeyski-igry-ukrayina-vzyala-zoloto-z-legkoyi-atletyky-foto-infografika.html

Ракурс

На Європейських іграх і Мінську Україна здобула п’яту золоту медаль. Перемогу принесли українські легкоатлети, які вибороли «золото» у змішаній естафеті 4×400 м.

Loading...

Четвірка у складі Данила Даниленка, Тетяни Мельник, Анни Рижикової та Станіслава Сеника отримала приголомшливий результат 3.17,31. Про це повідомляє НОК України на своїй сторінці у Facebook.

Україна займає п’яте місце у загальному медальному заліку. Всього українські спортсмени завоювали 22 медалі. Зазначимо, що 22-га медаль стала першою на борцівському килимі.

Боєць вільного стилю Олександр Хоцяновський отримав бронзову медаль у категорії до 125 кг. Ця медаль стала третьою для України після двох срібних, які принесли збірній гребці.

На Європейських іграх спортсмени вибороли 7 бронзових, 10 срібних та 5 золотих медалей. Спортивна першість буде тривати до 30 червня.

Від України на змагання поїхали 198 спортсменів в 15 видах спорту.

Як раніше повідомляв «Ракурс», українка Юлія Хавалджи перемогла росіянку Стальвіру Оршуш.